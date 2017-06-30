В Днепре спасатели провели тактические учения по тушению пожаров

Объектом стал 29-этажный жилой дом.

Спасатели Днепра провели тактические учения по тушению сложных пожаров. Выливали тонны воды, лазили по лестницам и вытаскивали без сознания пострадавших. Читайте такжеВ Чернобыльской зоне уменьшили площадь пожара вдвое - ГСЧС Объектом стал 29-этажный жилой дом. Жителей о тренировках оповестили.

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