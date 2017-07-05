СБУ ликвидировала масштабную сеть контрабанды оружия

Служба безопасности Украины ликвидировала сеть контрабанды, изготовления и сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов, которая действовала в пяти областях, в том числе и во Львовской. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Члены преступной группировки противоправно завозили в страну оружие в разобранном виде, скрывая его среди крупногабаритных грузов коммерческих перевозчиков.

Клиентов злоумышленники искали через Интернет на специализированных форумах. Оружие отправлялось заказчику частями или в сборе с использованием почтовых сервисов.

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"Оперативники спецслужбы задокументировали ряд фактов незаконного сбыта дельцами боевых пистолетов «Глок», «Кольт» и «Браунинг». Также правоохранители задержали организатора группировки, который пытался отправить клиенту оружие по почте", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБ Украины провели более 20 обысков по местам проживания членов преступной группировки в Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской и Днепропетровской областях. Во время обысков изъято автоматическое оружие, пистолеты «Глок» и «Браунинг», винтовку «Мосина» со снайперским прицелом, корпуса гранат Ф-1, боевые патроны, армейские ножи, глушители, магазины к пистолетам, запчасти к огнестрельному оружию. А также неучтенную наличность – 110 тысяч долларов США, 180 тысяч гривен и семь тысяч евро.

Организатору преступной группы уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, ранее на Донетчине у местного жителя изъяли арсенал оружия и боеприпасов.