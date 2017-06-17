В Донецкой области у местного жителя изъяли арсенал оружия и боеприпасов (фото)
Во время проведения санкционированных обысков в доме и на прилегающей территории правоохранители изъяли 800 патронов разного калибра, два гранатомета РПГ-18, две гранаты РГД-5 и четыре двухсотграммовые тротиловые шашки.
Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли у жителя одного из поселков Марьинского района Донецкой области арсенал оружия и боеприпасов.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
«Во время проведения санкционированных обысков в доме и на прилегающей территории правоохранители изъяли 800 патронов разного калибра, два гранатомета РПГ-18, две гранаты РГД-5 и четыре двухсотграммовые тротиловые шашки», - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия для установления происхождения военных средств поражения.