В Донецкой области у местного жителя изъяли арсенал оружия и боеприпасов (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли у жителя одного из поселков Марьинского района Донецкой области арсенал оружия и боеприпасов.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Во время проведения санкционированных обысков в доме и на прилегающей территории правоохранители изъяли 800 патронов разного калибра, два гранатомета РПГ-18, две гранаты РГД-5 и четыре двухсотграммовые тротиловые шашки», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия для установления происхождения военных средств поражения.