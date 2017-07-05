На Днепропетровщине полиция обнаружила посев почти 13 тысяч растений опийного мака

В Днепропетровской области в поле под селом Соколово Новомосковского района вчера, 4 июля, полицейские выявили плантацию из 12,7 тыс. растений опийного мака.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

Согласно сообщению, место нахождения наркотического сырья правоохранителям указал владелец плантации, 27 летний местный житель, который 28 июня был задержан полицией за выращивание еще более 5 тыс. кустов опийного мака.

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В случае дальнейшей переработки и продажи 12,7 тыс. наркорастений, по ценам «черного рынка», злоумышленник мог бы получить более 700 тыс. грн прибыли.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет.

Напомним, ранее на Днепропетровщине полицейские нашли больше тысячи кустов конопли на поле с подсолнухами.