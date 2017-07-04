На Днепропетровщине полицейские нашли больше тысячи кустов конопли на поле с подсолнухами (фото)

15:36, 04 июля 2017
Происшествия
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Изъятые растения направили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

Плантацию обнаружили вблизи села Солонцы / ГУ Нацполиции Днепропетровской области

Вблизи села Солонцы Васильковского района Днепропетровской области правоохранители обнаружили и изъяли 1030 кустов конопли. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Плантация конопли / ГУ Нацполиции Днепропетровской области

Изъятые растения направили на экспертизу.

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По данному факту следственным отделом Васильковского отделения полиции сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли).

Плантация конопли / ГУ Нацполиции Днепропетровской области

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3-х до 7 лет.

Как сообщал УНИАН, в Николаевской области делки-полицейские приторговывали контрафактным алкоголем собственного производства.

 

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Теги: #плантация конопли#наркотики на Днепропетровщине