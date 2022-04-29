Именно Российская Федерация действиями своих спецслужб и их агентуры спровоцировала события, которые привели к многочисленным человеческим жертвам 2 мая 2014 года в Одессе.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что затяжной комендантский час в Одессе с вечера 1 мая до утра 3 мая внедряется с целью предотвращения провокаций оккупантов.

Об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Продолжительность и наличие комендантского часа обычно обусловливается той безопасностной ситуацией, которая отличается в каждом конкретном регионе, и, говоря об Одессе, мы не можем не вспомнить печально известную дату 2 мая 2014 года, когда российские "кукловоды" и действия их "прихвостней" привели к многочисленным человеческим жертвам. Мы за 8 лет отчетливо видим "кто есть кто" в этой трагедии, что именно Российская Федерация спровоцировала действиями своих спецслужб и их агентуры указанные события, что именно РФ все это время спекулировала на этой теме, каждый год устраивая провокации именно в Одессе", - сказал Енин.

Он отметил, что российские спецслужбы сейчас пытаются дестабилизировать ситуацию в Приднестровье, а потому рядом, в Одесском регионе, никаких провокаций допустить нельзя.

"Мы прекрасно все видим те провокации, которые в последнее время происходят вокруг Приднестровского региона Республики Молдова, там, где россияне и их спецслужбы "раскачивают" ситуацию. Никаких провокаций мы не дадим реализовать! И я благодарен всем правоохранителям, всем сознательным одесситам, которые с пониманием относятся к тем ограничениям безопасности, которые, к большому сожалению, в связи с агрессией РФ и действиями их спецслужб, мы вынуждены ввести в эти весенние дни в Одесском регионе", - отметил Енин.

Как выехать из Одессы 2 мая: расписание поездов

С 1 по 3 мая — на период действия продленного комендантского часа —временно отменены пригородные поезда и поезда дальнего сообщения, которые курсируют в Одессу и обратно.

Также в течение действия комендантского часа в городе будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная.

Пригородные поезда, которые курсируют в Одесской области и не заезжают в Одессу, продолжат движение.

Комендантский час в Одессе

Как сообщал УНИАН, распоряжением начальника ОВА Максима Марченко на территории Одессы будет введен комендантский час с 22:00 воскресенья, 1 мая, до 05:00 вторника, 3 мая.

В этот период запрещено пребывание людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Справка УНИАН. В Одессе 2 мая 2014 года произошли массовые беспорядки, приведшие к смерти почти 50 человек. Ежегодно 2 мая многие люди посещают знаковые места, чтобы почтить память погибших, но в этот день в Одессе часто бывают провокации.

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