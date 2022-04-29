Одесситов предупредили об усилении комендантского часа с 22:00 1 мая до 05: 00 3 мая.
Об этом сообщает городской совет.
Жителям запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.
На остальной территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений, то есть от 22:00 до 05:00.
Именно 2 мая в 2014 году в городе произошли столкновения украинских активистов с пророссийскими силами.
Коллаборанты призвали создать в Одессе "народную республику" и приглашали российские войска в город.
Уличные бои с перестрелками закончились столкновениями на Куликовом поле и масштабным пожаром в доме профсоюзов.
В огне сгорели 38 русских прихвостней.
Впоследствии следствие установило, что большинство задержанных были гражданами России и выходцами из подконтрольного РФ Приднестровья.
Правоохранители предполагали, что акция, которая переросла в кровавую бойню, была проплачена сепаратистскими движениями с участием некоторых представителей милиции.
Путин использовал события 2 мая, чтобы обвинить украинские власти в якобы преступлениях против мирных граждан.
Тогда же происходила оккупация Россией Донбасса и Крыма.
Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев назвал 2 мая "сакральной датой" для кремлевского диктатора. Он считает, что эту дату российская пропаганда попытается обыграть для создания напряжения в южной части Украины.