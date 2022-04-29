Именно 2 мая в 2014 году в городе произошли столкновения украинских активистов с пророссийскими силами.

Одесситов предупредили об усилении комендантского часа с 22:00 1 мая до 05: 00 3 мая.

Об этом сообщает городской совет.

Жителям запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

На остальной территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений, то есть от 22:00 до 05:00.

Именно 2 мая в 2014 году в городе произошли столкновения украинских активистов с пророссийскими силами.

Коллаборанты призвали создать в Одессе "народную республику" и приглашали российские войска в город.

Уличные бои с перестрелками закончились столкновениями на Куликовом поле и масштабным пожаром в доме профсоюзов.

В огне сгорели 38 русских прихвостней.

Впоследствии следствие установило, что большинство задержанных были гражданами России и выходцами из подконтрольного РФ Приднестровья.

Правоохранители предполагали, что акция, которая переросла в кровавую бойню, была проплачена сепаратистскими движениями с участием некоторых представителей милиции.

Путин использовал события 2 мая, чтобы обвинить украинские власти в якобы преступлениях против мирных граждан.

Тогда же происходила оккупация Россией Донбасса и Крыма.

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев назвал 2 мая "сакральной датой" для кремлевского диктатора. Он считает, что эту дату российская пропаганда попытается обыграть для создания напряжения в южной части Украины.

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