ДТП в Харькове: Mercedes "впечатал" Lanos в деревья, двое погибших (фото)

В Харькове сегодня примерно в 13:30 на перекрестке Окружной дороги "Киев-Харьков-Довжанский" и ул. Лагерной произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает NewsRoom.

"42-летний водитель автомобиля Mercedes направлялся со стороны Алексеевского жилмассива в сторону авторынка "Лоск", но неожиданно выехал на встречку и столкнулся со стоящим на перекрестке Daewoo Lanos", - рассказал замначальника отдела специальных мероприятий УПД ГУНП в Харьковской области Олег Никоненко.

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От столкновения автомобиль Daewoo Lanos выбросило в кювет, где он врезался в деревья. 31-летний водитель и 25-летняя женщина-пассажир, которые находились в "Ланосе", от полученных травм погибли на месте.

42-летний мужчина, ехавший за рулем автомобиля Mercedes, был госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи. Насколько тяжелые травмы он получил, пока неизвестно.

На месте работает следственно-оперативная группа. По предварительной информации, расследованием происшествия будет заниматься прокуратура, так как погибший водитель "Ланоса" – сотрудник полиции охраны.

Напомним, днем ранее, 14 июня, в Харькове на перекрестке Плехановской и Балашовского проезда произошло столкновение Daewoo Lanos и трамвая. После столкновения рельсовое транспортное средство протащило легковушку еще 9 метров.