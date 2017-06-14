В центре Днепра произошло ДТП с пострадавшими (фото, видео)

В центре Днепра произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает Информатор.

Микроавтобус Mercedes двигался по улице Воскресенской в сторону центра, остановился на светофоре перед улицей Святослава Храброго. Как рассказал очевидец аварии, светофор за перекрестком загорается на 20 секунд раньше, чем тот, что перед улицей Святослава Храброго.

«Я ехал на машине возле автомобиля Mercedes, водитель данного авто посмотрел не на тот светофор, начал движение раньше, чем нужно, поэтому и произошла авария. Я пытался его остановить, дать ему сигнал, что ехать рано, но не вышло», — рассказал очевидец.

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В это время по улице Святослава Храброго двигался BMW. Очевидцы рассказали, что автомобиль ехал на зеленый, а на его пути появился Mercedes. Водитель BMW пытался избежать столкновения, но все равно не успел затормозить.

Водителя BMW госпитализировали в больницу имени Мечникова, у него травма головы и коленей. Также на пассажирском сидении была девушка, у нее повреждена грудная клетка. Водитель микроавтобуса не пострадал.

На месте происшествия работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Детали ДТП выясняются.

Ранее на трассе Киев-Чоп в ДТП погибли три человека.