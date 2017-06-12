В Днепре трамвай столкнулся с поездом, есть погибший (фото, видео)

12:14, 12 июня 2017
Происшествия
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Еще один человек травмирован в результате столкновения.

Один человек погиб / фото informator.dp.ua

В Днепре сегодня в результате столкновения трамвая с железнодорожными вагонами один человек погиб, еще один был травмирован.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Приднепровской железной дороги.

Согласно сообщению, в районе речного порта, где проходят трамвайные и железнодорожные пути, трамвай, следовавший по маршруту № 19 от Старомостовой площади врезался в группу из восьми вагонов-зерновозов, которые тепловоз перевозил со станции «Днепр» на выгрузку в ООО «Днипромлын».

«В результате ДТП погиб работник общества, находившийся на хвостовом вагоне. Травмы получила и водитель трамвая, она госпитализирована в одну из городских больниц. Немногочисленные пассажиры обоих вагонов не пострадали», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, трамвай, остановившийся на запрещающий (красный) сигнал светофора, неожиданно начал движение и врезался в железнодорожный состав. Подробности ДТП выясняют правоохранители.

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Теги: #в Днепре столкнулись поезд и трамвай