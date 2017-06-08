Взрыв у посольства США в Киеве расследуют как злостное хулиганство (фоторепортаж)

Взрыв у посольства США в Киеве расследуют как злостное хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

После проведения дополнительного осмотра места происшествия на территории посольства США в Украине полиция видит в этом инциденте признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеСБУ взялась за расследование взрыва на территории посольства США в Киеве

«Предмет, который бросили на территорию посольства, не мог причинить никому вреда. В связи с этим принято решение об окончательной квалификации этого события как злостное хулиганство», - подчеркнул глава Нацполиции Сергей Князев.

Он также добавил, что контроль за расследованием в этом уголовном производстве возложено на Главное следственное управление и Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины.

В рамках данного уголовного производства для объективного исследования обстоятельств происшествия Службой безопасности Украины по отдельному поручению органа досудебного расследования отрабатывается версия о возможном совершении преступления с террористической целью.

Как сообщалось, в ночь на 8 июня в Киеве на территории Посольства США произошел взрыв. Правоохранители выяснили, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал.