В Киеве на территории посольства США произошел взрыв (фоторепортаж)

В Киеве на территории посольства США произошел взрыв. Об этом сообщает полиция в Facebook.

Взрыв квалифицировали как террористический акт. Никто не пострадал.

"Сегодня, 8 июня, в 00:05 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Шевченковском районе Киева. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции", - сообщили в пресс-службе полиции.

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При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство.

Событие должным образом зарегистрировано, начато уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц.

Как сообщал УНИАН, ранее после взрыва на СТО в Днепровском районе Киева вспыхнул масштабный пожар.Полиция разыскивает причастных к взрыву.