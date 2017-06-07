Спасатели опровергли сообщение о пожаре в Высшем админсуде (фото)

Спасатели ГСЧС проверили админздание Высшего административного суда в Киеве, но никакого взрывного устройства так и не нашли. Об этом сообщила начальник пресс-службы управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага, передает Украинская правда.

По ее словам, в 13:30 проверка помещений была завершена, взрывных устройств найдено не было.

"Вызов оказался ложным", - отметила Водолага.

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Ранее в среду на сайте Высшего админсуда появилось сообщение, что в здании по вул. Московская, 8 в Киеве начался пожар, происходит эвакуация работников суда и посетителей.

Одновременно ГСЧС и полиция заявили, что получили анонимное сообщение о минировании здания суда и направили туда пиротехников, а о пожаре ничего не слышали.

Впоследствии выяснилось, что пресс-служба суда просто ошиблась. Они удалили со своего сайта сообщение о пожаре и заменили его на сообщение о минировании.