В Киеве загорелось здание Высшего административного суда Украины, расположенное по ул. Московская, 8. В настоящее время там проводится эвакуация сотрудников суда и посетителей.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

«Высший административный суд Украины временно прекращает работу из-за пожара. Проводится эвакуация работников суда и посетителей», - говорится в сообщении.