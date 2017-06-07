В Киеве загорелось здание Высшего административного суда Украины
13:37, 07 июня 2017Общество
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Суд временно прекращает работу, а сотрудников и посетителей эвакуируют.
Сотрудников ВАСУ эвакуируют \ zib.com.ua
В Киеве загорелось здание Высшего административного суда Украины, расположенное по ул. Московская, 8. В настоящее время там проводится эвакуация сотрудников суда и посетителей.
Об этом говорится в сообщении на сайте суда.
«Высший административный суд Украины временно прекращает работу из-за пожара. Проводится эвакуация работников суда и посетителей», - говорится в сообщении.
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