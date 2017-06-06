Пожар в Днепровском районе Киева показали с высоты птичьего полета (видео)

20:40, 06 июня 2017
Происшествия
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Пожар произошел на улице Профсоюзной в столице.

Пожар на улице Профсоюзной, 21, в Днепровском районе Киева сняли с воздуха с помощью дрона. Кадры съемки опубликовало сообщество Dronarium Украина на своей странице в Facebook.

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Как сообщал УНИАН, в Днепровском районе столицы прогремел взрыв, после чего загорелся частный дом с пристроенной станцией технического обслуживания на ул. Профсоюзной. Огонь распространился на большую площадь.

Позже в ГСЧС сообщили, пожар в частном доме с пристроенной станцией технического обслуживания в Днепровском районе столицы ликвидирован.

© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым
© УНИАН, Тарас Гудым

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Теги: #Пожар в Киеве#пожар в Днепровском районе