Пожар в Днепровском районе Киева показали с высоты птичьего полета (видео)

Пожар на улице Профсоюзной, 21, в Днепровском районе Киева сняли с воздуха с помощью дрона. Кадры съемки опубликовало сообщество Dronarium Украина на своей странице в Facebook.

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Как сообщал УНИАН, в Днепровском районе столицы прогремел взрыв, после чего загорелся частный дом с пристроенной станцией технического обслуживания на ул. Профсоюзной. Огонь распространился на большую площадь.

Позже в ГСЧС сообщили, пожар в частном доме с пристроенной станцией технического обслуживания в Днепровском районе столицы ликвидирован.