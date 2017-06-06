После взрыва в Днепровском районе Киева вспыхнул масштабный пожар (фото)
Загорелся частный дом с пристроенной СТО.
В Днепровском районе столицы прогремел взрыв, после чего загорелся частный дом с пристроенной станцией технического обслуживания на ул. Профсоюзная, 21/3.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, сообщение о пожаре в частном жилом доме поступило в 13:34.
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Прибыв в 13:46 на место вызова, спасатели установили, что пожар возник в частном жилом доме размером 20х30 м, к которому пристроено помещение, используемое как станция технического обслуживания. Из-за загруженности топливом этого помещения огонь распространился на большую площадь.
Сейчас идет локализация пожара.
Как сообщал УНИАН, в Днепровском районе Киева прогремел взрыв.