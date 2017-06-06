В Днепровском районе Киева прогремел взрыв (фото)

В Днепровском районе Киева 6 июня около 14:00 произошел взрыв. Инцидент произошел по ул. Профсоюзная, 21. Отмечается, что по данному адресу находится СТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

"Что взорвалось, что сейчас горит и есть ли пострадавшие, пока не известно", - говорится в сообщении.

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В ГУ ГСЧС Украины в Киеве в комментарии "Обозревателю" сообщили, что на место происшествия выехали спасатели.

По информации местных жителей, пожар произошел в частном секторе.

Как сообщал УНИАН, в Броварах ликвидировали масштабный пожар на складе, который возник днем 5 июня на площади около 1,5 тыс. кв.