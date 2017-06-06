Над гербом Киева на Московском мосту надругались вандалы (фото)

Вандалы разграбили герб Киева, который украшает верхушку Московского моста на высоте 80 метров. Факт воровства заметили киевляне, передает "Сегодня".

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На фото видно, что на гербе нет части листьев каштана. "Герб Киева на Московском мосту "почти все", — написал киевлянин Андрей. В "Киевавтодоре", на балансе которого находятся все мосты, сообщили, что над гербом столицы надругались вандалы.

"Сотрудники "Киевавтодора" неоднократно обращались в полицию, чтобы там обратили внимание на воровство. Теперь же там будут решать, что делать с гербом. Нужно выяснить характер повреждений и понять, не угрожает ли конструкция автомобилям на переправе", — сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области в ночь на 31 мая неизвестные сняли государственный флаг со здания одной из амбулаторий в Бердянске и подожгли.