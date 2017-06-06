Над гербом Киева на Московском мосту надругались вандалы (фото)
На гербе исчезла часть листьев каштана.
Вандалы разграбили герб Киева, который украшает верхушку Московского моста на высоте 80 метров. Факт воровства заметили киевляне, передает "Сегодня".
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На фото видно, что на гербе нет части листьев каштана. "Герб Киева на Московском мосту "почти все", — написал киевлянин Андрей. В "Киевавтодоре", на балансе которого находятся все мосты, сообщили, что над гербом столицы надругались вандалы.
"Сотрудники "Киевавтодора" неоднократно обращались в полицию, чтобы там обратили внимание на воровство. Теперь же там будут решать, что делать с гербом. Нужно выяснить характер повреждений и понять, не угрожает ли конструкция автомобилям на переправе", — сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.
Как сообщал УНИАН, в Запорожской области в ночь на 31 мая неизвестные сняли государственный флаг со здания одной из амбулаторий в Бердянске и подожгли.