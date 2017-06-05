В Борисполе пограничники задержали грузина, разыскиваемого Интерполом

Сегодня в аэропорту «Борисполь» при оформлении пассажиров рейса «Кутаиси-Киев» пограничники задержали 42-летнего гражданина Грузии, которого разыскивает Интерпол за грабеж.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, преступник находился в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Бельгию для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, а именно - за грабеж, соединенный с насилием и угрозами.

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«В настоящее время он задержан. Сотрудниками Госпогранслужбы организована его усиленная охрана, а также проинформированы взаимодействующие органы. Составляются документы согласно УПК Украины для передачи в линейный отдел Национальной полиции», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области пограничники задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом.