В центре Львова 20-летний парень выпрыгнул из окна пятого этажа

Ночью с четверга на пятницу, 2 июня, в центре Львова 20-летний парень совершил самоубийство, выпрыгнув из окна пятого этажа. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Парень 1997 года рождения в 00:55 выпрыгнул из окна квартиры, в которой он проживал, на ул. Словацкого, 4. «От полученных травм он погиб на месте происшествия. Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета», – говорится в сообщении пресс-службы.

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Также ZAXID.NET выяснил, что вероятной причиной самоубийства стала затяжная депрессия, которую переживал парень. Окончательные причины происшествия выясняют. Проводят доследственную проверку.

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