В Киевсовете произошла драка между спецназовцами и бойцами добробатов (фото, видео)

14:09, 01 июня 2017
Происшествия
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Сначала добровольцы АТО начали потасовку с охранниками мэрии, которые находились у входа в зал заседаний Киевсовета.

Добровольцы, совместно с депутатами, выгнали спецназовцев из Киевсовета. Под крики "Позор!", полицейские оставили четвертый этаж мэрии, передает Depo.Киев.

В частности, после драки между добровольцами АТО и полицейскими в шлемах, конфликт также "подогрели" некоторые депутаты Киевсовета от "Свободы". После этого спецназовцы вынуждены были покинуть кулуары Киевсовета.

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Депутаты обвинили полицейское руководство в том, что они спровоцировали драку.

Добавим, что депутаты Киевсовета длительное время не могли принять решение о признании добровольцев АТО, что возмутило последних. И в какой-то момент добровольцы начали потасовку с охранниками мэрии, которые находились у входа в зал заседаний Киевсовета.

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Теги: #драка в Киевсовете