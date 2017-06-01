В Киевсовете произошла драка между спецназовцами и бойцами добробатов (фото, видео)

Добровольцы, совместно с депутатами, выгнали спецназовцев из Киевсовета. Под крики "Позор!", полицейские оставили четвертый этаж мэрии, передает Depo.Киев.

В частности, после драки между добровольцами АТО и полицейскими в шлемах, конфликт также "подогрели" некоторые депутаты Киевсовета от "Свободы". После этого спецназовцы вынуждены были покинуть кулуары Киевсовета.

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Депутаты обвинили полицейское руководство в том, что они спровоцировали драку.

Добавим, что депутаты Киевсовета длительное время не могли принять решение о признании добровольцев АТО, что возмутило последних. И в какой-то момент добровольцы начали потасовку с охранниками мэрии, которые находились у входа в зал заседаний Киевсовета.