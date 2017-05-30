Во Львове полиция задержала пьяного водителя, стрелявшего по машинам (видео)

Львовские патрульные задержали нетрезвого водителя, который из оружия стрелял по машинам и подрался с соседями. Об этом сообщает патрульная полиция Львова.

"Вчера около 18:00 патрульные получили ориентировку на автомобиль Mercedes Vito, водитель которого находится в состоянии алкогольного опьянения и совершил выстрел из предмета похожего на пистолет в направлении автомобиля Daewoo Lanos. Транспортное средство повреждений не получило. По словам заявителя, неизвестный его еще и преследовал", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что события происходили неподалеку от Скниловского парка. Через некоторое время пришло сообщение с улицы Скниловской о ссоре между соседями.

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"Заявительница сообщила, что сосед повредил ее забор. Инспекторы придя к соседу, увидели ранее упомянутый автомобиль, который находился в ориентировке. Водитель в нем спал. Патрульные разбудили мужчину, у него были повреждены руки, в крови. Он был в сильном состоянии алкогольного опьянения. При поверхностной проверке у него обнаружили револьвер. Мужчина начал агрессивно себя вести и пытался схватиться за оружие. Патрульные задержали его и надели наручники", - добавили в полиции.

На данного гражданина составили протокол за управление в нетрезвом состоянии. Во время процессуальных действий в автомобиле обнаружили также шесть патронов и две гильзы. Все изъяли для экспертизы. Предварительно дело квалифицируют как хулиганство.

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