В ночном клубе Киева парень убил мужчину, который приставал к его девушке (видео)

В Киеве в ночном клубе произошел конфликт, в результате которого был убит молодой мужчина. Об этом сообщает полиция Киева в Facebook. Происшествие произошло в ночном клубе в Печерском районе столицы. Начато уголовное производство.

"Охрана развлекательного заведения обратилась в полицию с сообщением о смерти мужчины. Предварительно установлено: 29-летний киевлянин отдыхал со своей девушкой в ​​ночном клубе и ему не понравилось, что парень из другой компании подходит к его избраннице. Между двумя мужчинами завязался словесный конфликт, который впоследствии перерос в драку", - сказано в сообщении.

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Во время потасовки ревнивец ударил кулаком в голову 27-летнего оппонента, который потерял сознание и умер до приезда врачей. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Печерского управления полиции по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 15 лет заключения.

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