В Харьковской области 5-летняя девочка погибла, выпав из окна четвертого этажа

В Купянске Харьковской области 5-летняя девочка погибла, выпав из окна четвертого этажа дома.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, это случилось сегодня, 29 мая, в 13:55.

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По сведениям полиции, в дежурную часть Купянского отдела поступила информация от фельдшера бригады скорой помощи о том, что к ним доставлен ребенок с травмами. Установлено, что 5-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа. Ее мать вышла на несколько минут из комнаты, а девочка, пытаясь достать игрушки с подоконника, оперлась на москитную сетку и выпала. Ребенка доставили в реанимационное отделение Купянской больницы. Травмы ребенка оказались несовместимыми с жизнью.

Следователем Купянского ОП факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.