В Харьковской области в результате пожара в частном доме погибли трое людей.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила к спасателям от сотрудников полиции сегодня, 16 мая, в 9:45.

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По сведениям ГСЧС, в селе Малая Ивановка Богодуховского района Харьковской области в частном доме соседи обнаружили тела трех погибших: женщины и мужчины 1943 года рождения, а также их сына, 1974 года рождения. На момент обнаружения тел погибших в доме горения уже не было.

Во время предварительной проверки специалисты Богодуховского райотдела ГСЧС установили, что в одной из жилых комнат дома, где отдыхала семья, вероятно, из-за неосторожного обращения с огнем, произошло возгорание домашних вещей на площади 2 кв. м. В дальнейшем из-за нехватки кислорода горение прекратилось.

По предварительным данным следственно-оперативной группы Богодуховского отдела Национальной полиции гибель граждан наступила в результате отравления угарным газом, который образовался во время пожара. Работа правоохранителей по установлению окончательных обстоятельств трагедии продолжается.