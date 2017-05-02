В Святошинском районе Киева на территории учебного заведения произошел взрыв

В Святошинском районе Киева, на проспекте Леся Курбаса, на территории учебного заведения произошел взрыв, жертв или пострадавших нет.

Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик на своей странице в Facebook, о взрыве вчера вечером в полицию сообщил прохожий.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, сотрудники патрульной полиции и сотрудники Святошинского управления полиции.

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Правоохранители изъяли остатки неустановленного предмета, которые направлены на экспертные исследования, чтобы установить, что именно взорвалось. Осколками повреждена стена здания.

Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения, разыскивают свидетелей и очевидцев.