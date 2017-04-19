Во Львове на взятке задержали заместителя директора аэропорта
Правоохранители задержали чиновника вблизи аэропорта в кафе во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
Во время получения 40 тыс. грн взятки задержан заместитель директора по вопросам эксплуатации международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого.
Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в Facebook.
"Праздники закончились. Для заместителя гендиректора по вопросам эксплуатации ГП "Международный аэропорт Львов" имени Даниила Галицкого" Зазуляка - неожиданно досадно.
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Облпрокуратура совместно с отделом "К" СБУ задержали его за вымогание и получение взятки в 40000 грн за содействие в подписании актов выполненных работ по ремонту помещения аэропорта", - написал Луценко.
В то же время, как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители задержали чиновника вблизи аэропорта в кафе во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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