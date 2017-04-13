В Киеве на взятке в 120 тысяч долларов "погорел" начальник отдела Нацполиции

В Киеве разоблачили начальника отдела структурного подразделения Национальной полиции, который вымогал 120 тыс. долл. взятки.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, указанную сумму сотрудник полиции вымогал за решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности подозреваемого в незаконных операциях с недвижимостью.

Органом досудебного расследования полицейский и его сообщник уведомлены о подозрении по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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Печерский райсуд Киева сегодня избрал правоохранителю меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 млн грн, а ранее сообщнику – аналогичную меру пресечения.

Ранее председателя Фонда госимущества Киевской области и его заместителя задержали на взятке.