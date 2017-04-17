Во Львове на станции столкнулись электровоз, поезд и тепловоз: 8 вагонов сошли с рельсов

Во Львове на железнодорожной станции столкнулись электровоз, поезд и тепловоз, 8 вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

"По информации дежурного дирекции Львовской железной дороге 17 апреля в 4:40 во втором парке железнодорожной станции Львов произошло столкновение грузового поезда, маневрового электровоза и тепловоза. В результате столкновения 8 грузовых вагонов и одна колесная пара электровоза сошли с рельсов. Пострадавших нет, задержки движения поездов не было", - сказано в сообщении.

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Причины происшествия устанавливаются. Отмечается, что предварительная причина происшествия – проезд поезда на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщалось, ранее в России поезд врезался в школьный микроавтобус, есть погибший.