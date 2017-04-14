В России поезд врезался в школьный микроавтобус, есть погибший

В России поезд врезался в школьный микроавтобус. Об этом сообщает РИА Новости.

Один человек погиб, еще шестеро пострадали при столкновении грузового поезда со школьным микроавтобусом "Газель" на железнодорожном переезде в Омской области.

В микроавтобусе ехали 10 детей и двое взрослых. Погибла сопровождающий, пострадали пятеро школьников. При этом в прокуратуре опровергли появившуюся ранее информацию о гибели водителя "Газели": он получил тяжелые травмы и также был доставлен в Нововаршавскую районную больницу.

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Сообщается, что жизням девяти из десяти детей ничего не угрожают, они прошли обследование, шестерых уже забрали родители. Одна девочка находится в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, возбуждено уголовное дело. Отмечается, что виновником аварии был водитель "Газели". Он нарушил правила пересечения железнодорожного переезда, проехав на красный сигнал светофора и проигнорировав включенную звуковую сигнализацию.

Ранее в Москве столкнулись поезд и электричка, пострадало 23 человека.