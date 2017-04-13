В Виннице в результате взрыва погиб военный, еще трое человек ранены - полиция

В Виннице сегодня ночью произошел взрыв, в результате которого погиб солдат одной из воинских частей и еще три человека получили ранения.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, 13 апреля около 2.30 на улице Замостянской произошел взрыв, в результате которого погиб 20-летний солдат одной из воинских частей. Еще трое его знакомых, среди которых 16-летняя девушка, получили осколочные ранения.

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По предварительным данным экспертов взрывотехнической службы полиции, сдетонировало осколковзрывное устройство, какое именно - установит экспертиза.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и службы быстрого реагирования.

По словам руководителя взрывотехнического отдела полиции Валентина Мельника, предварительно взорвался предмет, похожий на гранату, который 20-летний погибший достал из своей сумки.

Вместе с погибшим находились 26-летний сослуживец, 16-летняя девушка и 20-летний житель Винницы. Все они получили осколочные ранения и госпитализированы.

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При осмотре с места происшествия полиция изъяла 5 разнокалиберных патронов, стреляный тубус РПГ-26, две дымовые шашки и три рычага к запалам осколочных гранат. Изъятое направлено на экспертизу.

Полиция устанавливает обстоятельства трагедии и происхождения взрывоопасных предметов. Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой «несчастный случай».

По предварительной информации следствия, военнослужащие находились в краткосрочном отпуске.

По данным военной прокуратуры Винницкого гарнизона Центрального региона Украины, установлено, что двое военнослужащих выехали в краткосрочный отпуск сроком на 10 суток и прибыли на центральный автовокзал Винницы с полигона «Широкий Лан», где проходили военные учения. После этого, встретившись с гражданским лицом, они отправились во дворец искусств «Заря». Там один из солдат достал из сумки два предмета, похожих на дымовые шашки, после этого раздался взрыв.

Пострадавшие были доставлены в отделение неотложной хирургии больницы скорой медицинской помощи, а тело погибшего солдата - в Винницкое областное бюро судебно-медицинских экспертиз.

Погибший 20-летний солдат занимал должность оператора противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки воинской части.