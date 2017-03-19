На полигоне Широкий Лан начали строительство бригадного лагеря за 370 миллионов (фото)

На полигоне Широкий Лан началось строительство бригадного лагеря. На объект выделено 370 миллионов гривень, пишет на своей странице в Facebook советник президента Украины Юрий Бирюков.

По его словам, никогда на один объект в рамках одного года не выделялись деньги подобных масштабов. На полигоне будет 11 казарм, здание столовой с пищеблоком, медицинский центр и штаб.

Читайте такжеВоенных 53-й бригады разместили в ужасных условиях перед выходом в зону АТО - волонтер (фоторепортаж)

А в казарме личного состава, которая рассчитана на проживание двух рот, будет спальное помещение, спальное помещение офицеров, туалеты-умывальники, душевые, постирочно-сушильная и комната отдыха личного состава.

"И все это должно быть построено до конца этого года - отчет министру обороны еженедельно", - говорится в сообщении Бирюкова.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля 2016 года бойцы 53-й отдельной механизированной бригады, которые находятся на полигоне «Широкий лан», отправились пешком в Николаев, чтобы пожаловаться военному прокурору на условия прохождения службы.

Военнослужащие заявили, что спят в дырявых палатках, практически на снегу, им негде помыться, из еды в наличии только сухой паек.

9 февраля военный прокурор Николаевского гарнизона Александр Кит заявил, что начата проверка условий, в которых находятся бойцы 53-й бригады на полигоне «Широкий лан».

В мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку направить 140 млн грн на развитие полигона «Широкий лан».