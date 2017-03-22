В Харьковской области в квартире взорвалась граната, есть погибший

В Харьковской области в результате взрыва гранаты РГД-5 в квартире погиб человек, еще двое получили ранения.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о событии, произошедшем в квартире в пгт Орелька, поступило в Лозовской отдел полиции вчера, 21 марта, в 17:15.

По сведениям полиции, по адресу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Предварительно установлено, что 47-летний хозяин квартиры с двумя товарищами, в возрасте 33 и 45 лет, дома вместе распивали спиртные напитки. Мужчина решил похвастаться гранатой РГД-5 перед односельчанами и выдернул чеку. Произошел взрыв.

От полученных травм хозяин жилища скончался в больнице. 33-летний и 45-летний жители пгт Орелька с многочисленными травмами госпитализированы в Лозовскую центральную районную больницу. Состояние их здоровья стабильно тяжелое. С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

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По предварительным выводам правоохранителей, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с боеприпасом. Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля этого года в г. Крыжополь Винницкой области от взрыва гранаты погиб 23-летний мужчина, еще двое молодых женщин были госпитализированы с травмами. Молодой хозяин дома хвастался перед гостями и демонстрировал боеприпас (граната РГД-5), который взорвался у него в руках.

В январе этого года в Харькове в результате взрыва гранаты во время застолья один человек погиб, еще один - получил травмы.