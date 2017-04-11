В Тернополе возле памятника Бандере обнаружили человеческие останки

В Тернополе возле памятника Степану Бандере во время проведения ремонтных работ по реконструкции майдана обнаружили человеческие останки.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, о находке вчера около 17 часов правоохранителям сообщил прораб. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и спасатели.

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По предварительным данным, кости принадлежат двум людям. Человеческие останки находились на глубине 30 см от поверхности. Рабочие увидели их, сняв плитку в парке при входе в парк им. Т. Шевченко.

По версии правоохранителей, кости лежат в земле еще с XIX века, поскольку рядом нашли обувь, маркированную 1849 годом.

Останки извлекли из земли и направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УКУ (умышленное убийство).

Как сообщал УНИАН, 6 апреля во время реконструкции площади вокруг памятника Бандере обнаружили артснаряд времен Второй мировой войны.