В Тернополе возле памятника Бандере обнаружили человеческие останки
Рядом с останками нашли обувь, маркированную 1849 годом.
В Тернополе возле памятника Степану Бандере во время проведения ремонтных работ по реконструкции майдана обнаружили человеческие останки.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, о находке вчера около 17 часов правоохранителям сообщил прораб. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и спасатели.
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По предварительным данным, кости принадлежат двум людям. Человеческие останки находились на глубине 30 см от поверхности. Рабочие увидели их, сняв плитку в парке при входе в парк им. Т. Шевченко.
По версии правоохранителей, кости лежат в земле еще с XIX века, поскольку рядом нашли обувь, маркированную 1849 годом.
Останки извлекли из земли и направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УКУ (умышленное убийство).
Как сообщал УНИАН, 6 апреля во время реконструкции площади вокруг памятника Бандере обнаружили артснаряд времен Второй мировой войны.