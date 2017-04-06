В Полтаве в результате столкновений на акции протеста против застройки задержаны 8 человек - полиция (фото)

В Полтаве возле арки по улице Соборности собралась акция протеста против застройки, которая впоследствии переросла в столкновения. Есть пострадавшие и задержанные, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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"Возле арки, по улице Соборности, 37, около 19:00, собрались на митинг сначала до 50 человек, а потом количество митингующих возросло примерно до более 300 человек", - рассказали в полиции.

В полиции заявили, что сначала акция протеста проходила мирно. "Люди стояли с плакатами и словесно выражали свое недовольство. В один из моментов между представителями частной охранной фирмы и протестующими внезапно возникла драка", - говорится в сообщении.

В результате столкновения пострадали трое человек. Один человек получил ножевое ранение, еще один - повреждения головы, вероятно от удара деревянной палкой. Также травмирован патрульный полицейский, которому нанесли удары в лицо, вероятно сломав нос.

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"С целью недопущения эскалации конфликта, в ситуацию вмешались работники полиции. Они разделили конфликтующие стороны и продолжают нести службу на месте происшествия. Со сторонами конфликта проводились переговоры о прекращении радикальных действий, угрожающих жизни и здоровью окружающих граждан. На данный момент активного противостояния нет", - заявили в полиции.

Полицией всего задержаны 8 наиболее активных человек с обоих сторон. Пока личности этих людей устанавливаются и устанавливаются все обстоятельства правонарушения.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля в Полтаве около 19 вечера возле газетной арки на улице Соборности началась акция протеста против ее застройки. Впоследствии между активистами и теми, кто ее охранял произошла стычка.