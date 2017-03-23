Геращенко подтвердил, что убийца экс-депутата Госдумы Вороненкова действительно служил в Нацгвардии

23:31, 23 марта 2017
Происшествия
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Киллер готовился к спецоперации еще в 2014 году.

Антон Геращенко / Фото УНИАН

Убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова действительно служил в Нацгвардии Украины 13 месяцев.

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" сообщил народный депутат Украины, внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, в 2014 году он готовился в России к спецоперации по внедрению в НГУ. На данный момент опрашиваются его сослуживцы.

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Ранее Геращенко сообщил, что киллер гражданин Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит, его телохранитель и киллер получили ранения. 

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что у киллера, который застрелил экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, при себе было служебное удостоверение, правоохранители проверяли его подлинность.  На данный момент известно, что киллер скончался на операционном столе.

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Теги: #Геращенко#Нацгвардия#Убийство Вороненкова