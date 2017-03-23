Киллер стрелял в живот, шею и лицо Вороненкова

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что киллер, застреливший бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова, выпустил в него одну пулю в шею, две в область лица и еще одну в живот.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал на брифинге.

"Погибший господин Вороненков получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот. Скончался на месте", - сообщил Луценко.

В свою очередь, глава полиции Киева Андрей Крищенко ранее сообщил Украинской правде, что убийца тремя пулями прострелил бывшему депутату Госдумы Денису Вороненкову живот и шею.

По его информации, это показал предварительный осмотр тела. Труп уже забрали с места происшествия. Крищенко рассказал, что на месте убийства изъяты пистолет ТТ и гильзы.

Он сообщил, что раненый охранник и убийца находятся в разных больницах. О личности преступника и состоянии обоих раненых пока неизвестно.

Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы РФ Вороненков накануне убийства вспоминал о призывы в РФ убить его

По данным УП, сейчас на месте убийства из чиновников остался только военный прокурор Анатолий Матиос. Главы ГПУ Юрий Луценко и СБУ Василий Грицак, жена Вороненкова Мария Максакова и другой свидетель по делу Януковича, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев вышли вместе из отеля "Премьер Палас" и уехали на кортеже из трех машин.

Перед этим Максакова подошла вместе с Грицаком к телу для опознания.

Также полицейские собираются эвакуировать автомобиль, на котором приехал Вороненков.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева произошла перестрелка, убит бывший депутат Госдумы РФ и ранены еще два человека. Эту информацию подтвердил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Денис Вороненков, бывший депутат Госдумы, осенью прошлого года уехал из России, а в декабре получил украинское гражданство. Вороненков также подтвердил, что дал показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.