МВД: Личность убийцы Вороненкова установлена, это гражданин Украины

16:49, 23 марта 2017
Общество
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Имени киллера не сообщают.

Геращенко подтвердил информацию о гражданстве убийцы / УНИАН

Народный депутат Украины Антон Геращенко заявляет, что личность киллера, который сегодня в центре Киева убил экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, установлена. Об этом Геращенко заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Личность киллера установлена - того, который был ранен на месте преступления, и это в значительной степени продвинет факт расследования дела", - сказал Геращенко.

На уточняющий вопрос, является ли он гражданином Украины, Геращенко сказал: "Да, киллер гражданин Украины".

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит, его телохранитель и киллер получили ранения. 

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что у киллера, который застрелил экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, при себе было служебное удостоверение, правоохранители проверяли его подлинность. 

На данный момент известно, что киллер скончался на операционном столе.

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Теги: #Киев#Россия#убийство#Вороненков