Во Львове автомобиль сбил школьника. Об этом сообщает полиция области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 марта на улице Хоткевича, 30 во Львове.

"Водитель автомобиля «ВАЗ», 30-летний львовянин, совершил наезд на пешехода, 13-летнего жителя Львова. В результате наезда парня госпитализирован в одну из детских больниц города с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рана теменной области", - сказано в сообщении.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в Одессе грузовик наехал на пешехода, мужчина погиб.