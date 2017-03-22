Во Львове автомобиль сбил школьника
Мальчик госпитализирован в одну из детских больниц города, с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рана теменной области".
Во Львове автомобиль сбил школьника. Об этом сообщает полиция области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 марта на улице Хоткевича, 30 во Львове.
"Водитель автомобиля «ВАЗ», 30-летний львовянин, совершил наезд на пешехода, 13-летнего жителя Львова. В результате наезда парня госпитализирован в одну из детских больниц города с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рана теменной области", - сказано в сообщении.
Читайте такжеВ Киеве возле Ботанического сада в результате аварии сгорел автомобиль, есть пострадавшие
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее в Одессе грузовик наехал на пешехода, мужчина погиб.