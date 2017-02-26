Полиция пресекла деятельность сети борделей в Киеве и области, задержаны 15 человек

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, в спецоперации по ликвидации ОПГ принимали участие 200 правоохранителей.

Начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов сообщил, что координацию деятельности и общее руководство указанным преступным сообществом осуществляли 15 человек. Они контролировали более 60 проституток, которые оказывали услуги сексуального характера, как в притонах с круглосуточной охраной, так и на выездных заказах. Среди задержанных - 4 диспетчера и 7 водителей-охранников, которые доставляли проституток по адресам, обеспечивали их охрану и выполняли функцию инкассаторов.

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Месячная выручка преступников составляла более 1,5 млн грн.

Также установлено, что для получения бешеных прибылей и постоянного обновления клиентской базы к преступному бизнесу были привлечены лица, отвечавшие за разработку и функционирование веб-сайтов и распространение рекламных визиток.

Девушки, которые попадали в преступную организацию, находились под круглосуточным контролем. Кроме того, с целью поддержания дисциплины действовали беспрецедентные штрафные санкции как материального, так и физического характера за несоблюдение определенных правил. Так, например, за пререкания с диспетчером-администратором был установлен штраф в размере 1 тыс. грн, не выход на рабочую смену – 2 тыс. грн, изменение местонахождения без согласования с администратором – 2 тыс. грн, отказ от заказа – 1 тыс. грн и др.

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Полицейские одновременно провели 29 санкционированных обысков, было изъято 9 автомобилей, каннабис, около 60 тыс. долларов, 6 тыс. евро, 400 фунтов стерлингов, 200 тыс. грн, банковские карточки, драгоценности, записные книжки со списком клиентов и графиком дежурств девушек, диспетчеров, водителей, охранников.

В настоящее время проводится исчерпывающий комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершения преступления.

Открыты уголовные производства по ч.2 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество), ч.3 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.