Полиция провела рейд в крупнейшем борделе Берлина

В ходе проверки, которой предшествовало несколько месяцев расследования, были арестованы шесть человек - их подозревают в причастности к торговле людьми и нарушении налогового законодательства, передает Русская служба Би-Би-Си.

В частности, руководство борделя обвиняется в уклонении в течение 10 лет от выплат в фонд социального страхования на сумму в 17,5 млн евро (почти 20 млн долларов).

Прокуратура считает, что руководство заведения принуждало персонал декларировать свою деятельность как индивидуальную. Таким образом бордель избегал лишних выплат за работников.

Проституция в Германии была легализована в 2002 году, и сейчас эта индустрия оценивается примерно в 16 млрд евро в год.

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В стране, помимо обычных, существуют так называемые мега-бордели, как Artemis, в которые часто приезжают туристы из соседних европейских стран, где действуют более строгие законы в отношении проституции.

Работают в них зачастую в основном выходцы из стран Восточной Европы. По официальным данным, в германской секс-индустрии заняты около 400 тыс. человек, что в два раза больше, чем 20 лет назад.

Клуб Artemis занимает четырехэтажное здание в берлинском районе Шарлоттенбург. Он открылся в 2005 году.