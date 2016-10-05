В Мариуполе разоблачили элитный бордель в Доме культуры (фото)
В Мариуполе правоохранители разоблачили деятельность борделя на базе одного из домов культуры, расположенного в Приморском районе города.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
В частности, было установлено, что в арендованном помещении местная жительница 1956 г.р. вместе с двумя дочерьми организовала элитный бордель, в котором оказывались услуги сексуального характера для иностранцев. Для занятия проституцией привлекались молодые девушки.
Читайте такжеПолиция провела рейд в крупнейшем борделе Берлина
"В ходе обысков в помещении борделя, который маскировался под ночной клуб, обнаружено и изъято денежные средства, а также средства контрацепции. По данному факту проводится досудебное расследование. Действия правонарушителей квалифицированы по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Женщине-организатору борделя готовятся объявить о подозрении, продолжаются следственные действия.