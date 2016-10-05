В Мариуполе разоблачили элитный бордель в Доме культуры (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

В частности, было установлено, что в арендованном помещении местная жительница 1956 г.р. вместе с двумя дочерьми организовала элитный бордель, в котором оказывались услуги сексуального характера для иностранцев. Для занятия проституцией привлекались молодые девушки.

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"В ходе обысков в помещении борделя, который маскировался под ночной клуб, обнаружено и изъято денежные средства, а также средства контрацепции. По данному факту проводится досудебное расследование. Действия правонарушителей квалифицированы по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Женщине-организатору борделя готовятся объявить о подозрении, продолжаются следственные действия.