Немного не рассчитал: в Харькове КрАЗ застрял под путепроводом (фото)
13:29, 20 февраля 2017Происшествия
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Грузовик перевозил часть башенного крана и водитель не учел общую высоту.
Грузовик перевозил часть от башенного крана, которая и не позволила ему свободно проехать / hk.npu.gov.ua
В Харькове, на проспекте Гагарина, произошло необычное ДТП.
Об этом сообщает "Сегодня".
Двигаясь по магистрали в сторону центра города, автомобиль КрАЗ-255 застрял, пытаясь проехать под железнодорожным путепроводом. Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, грузовик перевозил часть от башенного крана, которая и не позволила ему свободно проехать.
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"Со слов водителя автомобиля, он считал, что с легкостью проедет, у него не было в этом никаких сомнений", – говорят в полиции.
На месте происшествия возник небольшой затор. На водителя составили протокол по статье "нарушение правил дорожного движения".
hk.npu.gov.ua
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