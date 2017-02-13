В Одессе задержан председатель суда за вождение в нетрезвом состоянии.

Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в центре города в субботу.

В частности, по данным представителя, вечером в районе улицы Малой Арнаутской был остановлен автомобиль.

В частности, вечером 11 февраля работники полиции остановили автомобиль Toyota, которым управлял мужчина, пребывающий в нетрезвом состоянии.

«Установлено, что это глава Одесского окружного административного суда. Вместе с ним, на пассажирском сидении, был коммерческий директор крупного предприятия, являющийся также членом исполнительного комитета Одесского горсовета. Данный гражданин также пребывал в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в главке.

Медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения водителя, о чем полицейские составили соответствующий документ. Кроме того, составлен протокол в отношении владельца иномарки за передачу транспортного средства лицу, пребывающему в нетрезвом состоянии.

«Оба гражданина вели себя вызывающе. В частности, владелец автомобиля угрожал правоохранителям, применял ненормативную лексику и пр.

Официально данное происшествие в полиции не комментируют.