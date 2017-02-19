В Винницкой области под колесами поезда погибли супруги

Как сообщает отдел коммуникации областной полиции, сегодня около 8 часов утра правоохранителям поступила информация о том, что на станции Лопатинцы поезд №119 сообщением «Запорожье-Львов» смертельно травмировал двух человек.

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Следственно-оперативная группа полиции на месте провела осмотр территории, опросила свидетелей. Установлено, что 59-летний мужчина и его 57-летняя жена, жители Жмеринского района, попали под колеса поезда, когда пересекали железнодорожные пути недалеко от платформы, а не в установленном для этого месте, говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), в рамках которого будут выяснены обстоятельства гибели людей, сообщили в полиции.