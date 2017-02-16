В Киеве готовили нападение на Вятровича: задержаны три человека

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

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По его словам, попытка нападения произошла сегодня около 14.00. "Это была попытка нападения. Три человека были задержаны. С ними работает следственная группа Шевченковского райуправления. Мотивы выясняются. Вятрович телесных повреждений не получил", - сказал Крищенко.

Напомним, Вятрович предложил отменить выходные дни 8 марта, 1 и 9 мая.

"Итак, предложено отменить выходной, а не празднование Международного женского дня. Также – выходные 1-2 мая. Исходным становится 8 мая (День памяти и примирения, который отмечается синхронно с Европой). 9 – День победы над нацизмом во Второй мировой войне останется Государственным праздником, но не выходным днем", - написал он на своей странице в Facebook.



