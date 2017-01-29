Отменить выходные, а не праздник: Вятрович объяснил "декоммунизацию" 8 марта и 9 мая

"Итак, предложено отменить выходной, а не празднование Международного женского дня. Также – выходные 1-2 мая. Исходным становится 8 мая (День памяти и примирения, который отмечается синхронно с Европой). 9 – День победы над нацизмом во Второй мировой войне останется Государственным праздником, но не выходным днем", - написал он на своей странице в Facebook.

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В то же время, по его словам, предлагается добавить следующие выходные дни: 9 марта (Шевченковский день), День семьи (вторая пятница сентября).

"Количество выходных изменится с 11 существующих на данный момент до 9. Кроме того, отменяется практика переноса выходного на понедельник, если праздник выпадает на субботу-воскресенье (кроме Нового года, Рождества и Пасхи)", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине могут "декомунизировать" 8 марта и 9 мая: уже разработан проект закона "О государственных праздниках в Украине".

В ближайшее время будет выставляться на общественное обсуждение этого вопроса.