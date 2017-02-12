Трагедия в Киеве: на Дарнице женщина выбросила из окна 8-го этажа ребенка и выпрыгнула сама

10:07, 12 февраля 2017
Происшествия
5420

Женщина погибла на месте. Ребенка забрала скорая в реанимацию.

Фото espreso.tv

Сегодня утром в Дарницком районе города Киева на улице Срибнокильская, 12 женщина примерно 27 лет из окна восьмого этажа выбросила своего ребенка, потом кота, а после выпрыгнула сама.

Читайте также"Море китов": киберполиция рассказала, как уберечь ребенка от самоубийства из-за "групп смерти" в соцсетях

Об этом сообщает Эспрессо.

Женщина и кот погибли на месте. Ребенка забрала скорая в реанимацию.

Сообщается, что ребенок при падении залетел во вход в подвальное помещение, которое было заперто. Соответственно, полицейские до прибытия скорой вынуждены были разобрать крышу и собственноручно доставали ребенка, который был полностью раздет.

О мотивах женщины пока неизвестно.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter