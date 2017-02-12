Трагедия в Киеве: на Дарнице женщина выбросила из окна 8-го этажа ребенка и выпрыгнула сама
10:07, 12 февраля 2017Происшествия
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Женщина погибла на месте. Ребенка забрала скорая в реанимацию.
О мотивах женщины пока неизвестно / Фото espreso.tv
Сегодня утром в Дарницком районе города Киева на улице Срибнокильская, 12 женщина примерно 27 лет из окна восьмого этажа выбросила своего ребенка, потом кота, а после выпрыгнула сама.
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Об этом сообщает Эспрессо.
Женщина и кот погибли на месте. Ребенка забрала скорая в реанимацию.
Сообщается, что ребенок при падении залетел во вход в подвальное помещение, которое было заперто. Соответственно, полицейские до прибытия скорой вынуждены были разобрать крышу и собственноручно доставали ребенка, который был полностью раздет.
О мотивах женщины пока неизвестно.
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