Во Львове молодая женщина совершила самоубийство, выпрыгнув из окна военного госпиталя
Во Львове из окна лестничной клетки между 6 и 7 этажом военного госпиталя выпрыгнула молодая женщина, которая от полученных травм погибла на месте.
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская, 20 декабря, около 20.00, из окна корпуса Военно-медицинского клинического центра западного региона на улице Лычаковской во Львове выпрыгнула женщина, которая погибла на месте падения.
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Предварительно установлено, что женщина совершила самоубийство.
При погибшей не было никаких документов, которые бы удостоверяли личность, она была одета в верхнюю одежду и медицинский персонал не опознал ее, как пациентку. В настоящее время установили личность погибшей, ею оказалась 29-летняя львовянка. Сотрудники полиции выясняют мотивы, которые толкнули женщину на такой шаг, и все обстоятельства происшествия.