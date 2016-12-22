Во Львове молодая женщина совершила самоубийство, выпрыгнув из окна военного госпиталя

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская, 20 декабря, около 20.00, из окна корпуса Военно-медицинского клинического центра западного региона на улице Лычаковской во Львове выпрыгнула женщина, которая погибла на месте падения.

Читайте такжеЛуценко подтвердил самоубийство экс-заместителя главы "Нафтогаза"

Предварительно установлено, что женщина совершила самоубийство.

При погибшей не было никаких документов, которые бы удостоверяли личность, она была одета в верхнюю одежду и медицинский персонал не опознал ее, как пациентку. В настоящее время установили личность погибшей, ею оказалась 29-летняя львовянка. Сотрудники полиции выясняют мотивы, которые толкнули женщину на такой шаг, и все обстоятельства происшествия.