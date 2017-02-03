Масштабное ДТП в Киеве: из-за гололеда столкнулись 11 автомобилей (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в городе Киеве Оксана Блыщик.

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«Будьте осторожны! На улице - скользко!!! Берегите себя и соблюдайте дистанцию! На проспекте Победы в Киеве столкнулись 11 автомобилей. Информации о тяжелых травмированных нет», - написала Блыщик.

В то же время Еспресо сообщает, что столкнулись 9 автомобилей. Две машины после столкновения отбросило на тротуар. К счастью, в это время прохожих не было.

В результате аварии в сторону центра образовалась огромная пробка.

Ранее из-за тумана в Калифорнии в ДТП столкнулись 50 автомобилей.